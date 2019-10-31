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Яременко пригрозил тюрьмой автору фото скандальной секс-переписки: видео и реакция сети

четверг, 31 октября 2019, 19:24
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Народный депутат Украины Богдан Яременко в Верховной Раде пригрозил автору фото его интимной переписки.

Видео обращения нардепа опубликовал "112 канал".

Яременко подчеркнул, что обнародование личной переписки есть криминальным преступление. За это автору грозит от 3 до 7 лет.

"Я не угрожаю, я просто напоминаю про закон и мораль, который для всех один", - отметил нардеп.

По его словам, это кража, у него украли эту переписку.

Пользователи сети отреагировали на слова Яременко, прокомментировав их.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, которого 30 октября поймали за перепиской с проституткой в зале Верховной Рады, в тот же день общался Tinder и с другими молодыми девушками.

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