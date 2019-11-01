Боевики ДНР-ЛНР понесли крупные потери в октябре: фото "грузов 200"

За октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убитыми более чем 30 человек и около 60 человек ранеными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя Минские договоренности в октябре российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", – отмечает Штефан.

По его словам, по итогам октября в подразделениях российско-оккупационных войск потери составили: не менее 33 боевиков убитыми и около 66 человек получили различные ранения.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики, которые орудуют на востоке Украины, заявили о готовности провести очередной обмен пленными с Киевом в формате "52 на 85".