Боевики ЛНР устроили подлую атаку против мирных жителей в зоне разведения сил: фото

Боевики так называемой "ЛНР" совершили обстрел населенного пункта Золотое, где начался процесс разведения войск.

Как сообщила украинская сторона СЦКК, враг обстрелял населенный пункт вечером 29 октября с применением стрелкового оружия.

В частности, в ходе обстрела пострадал частный дом по улице Ореховой, 25, здесь были обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

Обстреляли боевики и частный дом по улице Довженко. В кровле дома были выявлены три пулевых отверстия.

К счастью, в результате провокации боевиков никто не пострадал. Все случаи атаки зафиксированы наблюдателями.

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Напомним, что в сети бурно отреагировали на заявление штаба ООС о том, что в районе Золотого, где началось разведение сил, не было обстрелов.