RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

16:33
Отдалились друг от друга: актер сериала "Беверли-Хиллз" сообщил о разводе с женой
16:20
Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина? Отвечаем на этот вопрос 10 лучшими костюмами модели
16:04
Аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы
14:48
Свитолина одержала тяжелую победу на финише группового этапа Итогового турнира
14:47
Свитолина - Кенин - 2:0 результат матча
14:44
Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть: сегодня ему 34, но в это трудно поверить
14:26
89-летний Чапкис рассказал о трех браках и молодой возлюбленной: их разница в возрасте - 51 год
14:14
Уголовное дело против Кевина Спейси закрыли после смерти его обвинителя
14:11
Жена звездного футболиста произвела фурор своим костюмом на Хеллоуин: фото
13:44
Голливудская дива и бедуин: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас восхитили нарядами на Хэллоуин
13:29
Как у Джастина Бибера: участники "Время и Стекло" рассказали о необычных пунктах своего райдера
13:26
Потенциальный соперник Усика феерично дебютировал в новом виде спорта: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто находится в российском плену после большого обмена: свежая инфографика с фото и фамилиями

пятница, 01 ноября 2019, 14:59
переглянути новину українською

В России и на оккупированных территориях Украины продолжают находится десятки пленных украинских граждан, несмотря на масштабный обмен 7 сентября.

Об этом сообщает "Медийная инициатива за права человека".

По информации правозащитников, на данный момент в оккупированном Крыму и на территории РФ продолжают удерживать 86 граждан Украины. В оккупированных районах Донбасса удерживается как минимум 129 заложников.

При этом, количество пленных после обмена продолжает расти. В частности, в оккупированном Крыму уже после обмена задержали местного жителя Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке террористического акта.

"Многие решили, что в вопросе политзаключенных можно поставить точку. К сожалению, это не так. И в обновленной инфографике о преследовании граждан Украины в Крыму и России видим новые лица. Преследования продолжаются", – отмечает координаторка "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР заявили о готовности провести очередной обмен пленными с Киевом в формате "52 на 85".

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: