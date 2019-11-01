Кто находится в российском плену после большого обмена: свежая инфографика с фото и фамилиями

В России и на оккупированных территориях Украины продолжают находится десятки пленных украинских граждан, несмотря на масштабный обмен 7 сентября.

Об этом сообщает "Медийная инициатива за права человека".

По информации правозащитников, на данный момент в оккупированном Крыму и на территории РФ продолжают удерживать 86 граждан Украины. В оккупированных районах Донбасса удерживается как минимум 129 заложников.

При этом, количество пленных после обмена продолжает расти. В частности, в оккупированном Крыму уже после обмена задержали местного жителя Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке террористического акта.

"Многие решили, что в вопросе политзаключенных можно поставить точку. К сожалению, это не так. И в обновленной инфографике о преследовании граждан Украины в Крыму и России видим новые лица. Преследования продолжаются", – отмечает координаторка "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР заявили о готовности провести очередной обмен пленными с Киевом в формате "52 на 85".