Опубликовано видео с последствиями обстрела боевиками Золотого-4

В сети была опубликована видеозапись с последствиями обстрела населенного пункта Золотое-4 на Донбассе, где ранее были разведены силы и средства сторон.

Запись опубликовал на канале "Последний блокпост – Нет капитуляции" ветеран полка "Азов" и координатор "последнего блокпоста" Сергей Тамарин.

Он показал разрушения, нанесенные недавним провокационным обстрелом со стороны боевиков. Доброволец подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ решили проигнорировать его.

" Бобры погрызли, дятлы подолбили" - именно так ОБСЕ оправдывается, оценивая последствия очередных обстрелов сепаратистов", - говорится на канале.

Следует отметить, что в пресс-центре ООС также не подтвердили стрельбы со стороны боевиков в Золотом-4. В заявлении указано, что противник 5 раз за сутки нарушил режим прекращения огня – Староигнатовке, Новоигнатовке, Майорске и Луганском. В то же время в Золотом-4 по сообщению пресс-центра ОБСЕ провели верификацию разведения сил.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что из-за обстрелов со стороны боевиков, которые были зафиксированы в среду, 30 октября, разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может не состояться в запланированный срок.