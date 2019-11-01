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Появились подробности странной смерти школьника в Прилуках

пятница, 01 ноября 2019, 21:59
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Жители города Прилуки (Черниговская область), собравшиеся под участком местной полиции, требуют надлежащего расследования гибели 14-летнего Дениса Чаленко. В причастности к его смерти подозревают детей высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

В пятницу, 1 ноября, около 300 жителей Прилук собрались под местной полицией.

Под участком активисты подожгли шины, тут начали взрываться петарды и произошла потасовка с правоохранителями.

Собравшиеся люди не верят в официальную версию следствия о несчастном случае на железнодорожных путях и вместе с родителями погибшего мальчика требуют объективного расследования убийства.

"Сами люди видели, какие у него гематомы, какие у него побои. Просто покрывается высшими чинами, дети которых были задействованы. Двое детей было из Киева, двое прилуцких, и у этих детей есть родители, которые на данный момент являются судьями, также в милиции. И это все из Киева идет влияние на Чернигов. Все это идет на тормоза", - утверждает отец погибшего мальчика Виктор Чаленко.

В понедельник, 4 ноября, в Киеве должна состояться независимая судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты станут известны на следующий день.

Как сообщал "Апостроф", раньше в одной из школ Киева из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка. По данным следствия, она сделала это намеренно.

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