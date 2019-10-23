RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 октября

19:15
Серенада Солнечной долины: каким получился спектакль по мотивам известного мюзикла 1941 года
19:08
Мать похищенного в Коцюбинском младенца выступила в полиции: опубликовано видео
19:01
Похитительница ребенка под Киевом воевала на Донбассе: резонансные подробности
19:00
Что съесть на ужин: 12 продуктов, от которых не поправляются
18:58
В логотипе Олимпиады-2024 увидели значок Tinder и даже прическу Дженнифер Энистон
18:54
Лишний выходной: стало известно о неожиданном подарке украинцам на Новый год
18:47
"Тайный" отдых Порошенко на Мальдивах: журналисты пояснили, чем опасно неожиданное решение суда
18:21
Жуткий случай со школьницей в Киеве: появились новые подробности, фото и видео
18:00
Похищение младенца под Киевом: онлайн трансляция брифинга полиции
17:54
Ирина Билык пожаловалась на внезапное недомогание перед концертом
17:52
В Харькове дворник с лопатой отправил водителя в больницу: детали необычного инцидента
17:45
Похищение ребенка в Коцюбинском: появилось его фото в квартире преступницы
Все новости

Жуткий случай со школьницей в Киеве: появились новые подробности, фото и видео

среда, 23 октября 2019, 18:21
переглянути новину українською
Фото: Информатор

Школьница, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа школы в Киеве, сделала это специально.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

По данным следствия, семиклассница прыгнула с четвертого этажа намеренно во время перемены.

Учитель попросила детей покинуть класс и открыла окна на проветривание, но ребенок бросил портфель, а после прыгнул в окно.

К счастью, ребенок выжил. Девочка получила несколько переломов и раны. Ее госпитализировали в Охматдет.

На данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производство по статье 120 (доведение до самоубийства). Ювенальная превенция изучает подробности, чтобы установить причины такого поступка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло опасное ЧП с детьми в школе.

Также в Киеве нашли похищенного младенца.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: