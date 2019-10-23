Жуткий случай со школьницей в Киеве: появились новые подробности, фото и видео

Школьница, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа школы в Киеве, сделала это специально.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

По данным следствия, семиклассница прыгнула с четвертого этажа намеренно во время перемены.

Учитель попросила детей покинуть класс и открыла окна на проветривание, но ребенок бросил портфель, а после прыгнул в окно.

К счастью, ребенок выжил. Девочка получила несколько переломов и раны. Ее госпитализировали в Охматдет.

На данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производство по статье 120 (доведение до самоубийства). Ювенальная превенция изучает подробности, чтобы установить причины такого поступка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло опасное ЧП с детьми в школе.

Также в Киеве нашли похищенного младенца.