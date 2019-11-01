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В Киеве аферист со "связями" в ОПУ торговал должностью по бешеной цене: фото

пятница, 01 ноября 2019, 16:05
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в столице мужчину, который за 1,5 миллиона долларов США обещал поспособствовать назначению на должность директора на одном из государственных предприятий.

Как сообщает пресс-служба СБУ, аферист представлялся "внештатным помощником" высшего руководства страны и обещал решить вопрос через Офис президента.

Торговец был задержан в центре столицы во время получения аванса - 50 000 долларов США. Общая стоимость должности достигала 1,5 миллиона долларов США.

По данным следствия это была не первая сделка задержанного афериста, который предлагал за деньги должности в правоохранительных и государственных органах.

"Злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности "внештатным помощником" и "близким другом" почти всех высших лиц государства", - сказано в сообщении пресс-службы.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Апостроф", раньше сотрудники СБУ задержали агента российской Федеральной службы безопасности при получении секретных материалов, касающихся оборонной сферы нашего государства.

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