RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

10:28
Под Житомиром водитель чудом выжил в горящем авто: фото с места ДТП
10:20
Проблем нет: в Национальном институте рака отреагировали на проведенный Минздравом аудит
10:09
У меня это впервые: Дзидзьо рассказал о проблемах с самолетом
10:05
Вы еще наших колядок не видели: в Украине яркой фотожабой потроллили празднование Хэллоуина
09:58
Брокенское привидение: в украинских Карпатах сняли на фото редкое явление
09:40
Похоже на детонацию бомбы: в сети показали видео взрыва гигантского самосвала в России
08:59
Громкое убийство в Киеве сотрудника Администрации президента: всплыли новые важные детали
08:23
Ведьмы, черти и мертвецы: появились красочные фото празднования Хэллоуина в Украине
07:54
Копы ведут себя странно: под Черниговом таинственно погиб 14-летний парень, видео
07:24
Масштабный пожар в многоэтажке в центре Киева: фото, видео и новые детали от спасателей
07:12
Кокован, или курица в вине с грибами: простой рецепт и хорошая идея для ужина
06:55
В России в перестрелке убит бывший мэр: фото, видео и все подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вы еще наших колядок не видели: в Украине яркой фотожабой потроллили празднование Хэллоуина

пятница, 01 ноября 2019, 10:05
переглянути новину українською

В четверг, 31 октября, многие украинцы активно отмечали праздник Хэллоуин, наряжаясь в различные "темные" образы: в сети напомнили о более традиционных для Украины поводах напугать соседей.

Соответствующая картинка была опубликована на Facebook странице "Баба і кіт".

На снимке запечатлено несколько людей, наряженных в традиционные костюмы для вертепа, одного из элементов празднования украинского Рождества. Снимок при этом обработан черно-белым фильтром, что добавляет ему устрашаемости.

"Halloween? Вы еще наших колядок не видели", – говорится в надписи на картинке.

"Колядки поют, а это – вертеп", – уточняют в комментариях пользователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 октября украинцы активно делились в социальных сетях фотографиями празднования Хэллоуина.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: