Вы еще наших колядок не видели: в Украине яркой фотожабой потроллили празднование Хэллоуина

В четверг, 31 октября, многие украинцы активно отмечали праздник Хэллоуин, наряжаясь в различные "темные" образы: в сети напомнили о более традиционных для Украины поводах напугать соседей.

Соответствующая картинка была опубликована на Facebook странице "Баба і кіт".

На снимке запечатлено несколько людей, наряженных в традиционные костюмы для вертепа, одного из элементов празднования украинского Рождества. Снимок при этом обработан черно-белым фильтром, что добавляет ему устрашаемости.

"Halloween? Вы еще наших колядок не видели", – говорится в надписи на картинке.

"Колядки поют, а это – вертеп", – уточняют в комментариях пользователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 октября украинцы активно делились в социальных сетях фотографиями празднования Хэллоуина.