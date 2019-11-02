Кадр из ада: сети повеселило фото мурала с Моторолой в Донецке

В оккупированном боевиками Донецке на стене жилого многоэтажного дома нарисовали мурал, посвященный боевику так называемой ДНР Арсену Павлову по кличке Моторола.

Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

На стене изобразили самого боевика, а под его портретом нарисовали пылающий костер. Внизу также написали: "знай наших".

"Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте", - прокомментировал мурал Казанский. Пользователи сети также обсудили рисунок на доме.

Как сообщал "Апостроф", гражданская жена одного из лидеров боевиков ДНР Арсена Павлова (Моторолы), ликвидированного два года назад в Донецке, Елена Коленкина, известная по кличке Канистра, живет в оккупированном РФ Крыму.