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Погода кардинально меняется: синоптик дала "штормовой" прогноз

суббота, 02 ноября 2019, 13:52
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Украину накрыл антициклон, который принес штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха поднимется до +9...+16 градусов за Цельсием. На юге и западе +12...+18 градусов, на Востоке +6...+10 градусов.Однако погоду обещают облачную и ветреную - порывы южного ветра до 15-22 м/с,

Дожди пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, на юге и востоке - без осадков.

В Киеве воскресенье будет ветреным, облачным, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.

Диденко пообещала, что в начале следующей недели потепления в Украине усилится.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали об очередном "бабьем лете".

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