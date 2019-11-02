Погода кардинально меняется: синоптик дала "штормовой" прогноз

Украину накрыл антициклон, который принес штормовой ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха поднимется до +9...+16 градусов за Цельсием. На юге и западе +12...+18 градусов, на Востоке +6...+10 градусов.Однако погоду обещают облачную и ветреную - порывы южного ветра до 15-22 м/с,
Дожди пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, на юге и востоке - без осадков.
В Киеве воскресенье будет ветреным, облачным, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.
Диденко пообещала, что в начале следующей недели потепления в Украине усилится.
Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали об очередном "бабьем лете".