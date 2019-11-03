Жизнь в будке: сети позабавило появление в России необычных многоэтажек, видео

В Москве поступили в продажу квартиры с минимальными размерами, о чем сразу активно заговорили в социальных сетях.

Как сообщает в Twitter паблик "Распад и неуважение", квартиры настолько малы, что напоминают собачью будку.

"Площадью 3х3,5 метра. В США еще в 1972 году снесли последний дом с жил/пл менее 16 кв.м на человека, такое жилье судом было признано унижающим человеческое достоинство", - пишет автор публикации.

"Что дальше? Гараж Ракушка - собачья конура - коробка от холодильника - могильная яма 1х2", - пишут в сети.

В Москве начали продавать квартиры размером с собачью будку: площадью 3х3,5 метра.

( В США ещё в 1972 году снесли последний дом с жил/пл менее 16 кв.м на человека, такое жильё судом было признано унижающим человеческое достоинство) pic.twitter.com/7DhDxFvEnd — распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 1, 2019

Напомним, что в сети появилась очередная карикатура на президента РФ Владимира Путина и его политический проект газопровода в Европу "Северный поток-2" после решения правительства Дании разрешить его строительство.