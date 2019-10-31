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Судьбу "Северного потока-2" высмеяли забавной карикатурой

четверг, 31 октября 2019, 12:28
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В сети появилась очередная карикатура на президента РФ Владимира Путина и его политический проект газопровода в Европу "Северный поток-2" после решения правительства Дании разрешить его строительство.

Картинка была опубликована на странице "DW на русском" в Facebook, ее автором стал карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура изображает Путина в образе принца датского Гамлета из произведения Уильяма Шекспира с черепом, с которым в оригинале принц разговаривал. Автор показал российского президента таким образом, отразив его борьбу за свой экономически неоправданный проект, против которого выступала практически вся Европа.

"Карикатурист Сергей Елкин о непростом решении датского правительства, которое в итоге дало добро на строительство трубы", - говорится в подписи к карикатуре.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал "Северный поток-2": как Дания помогает Путину изолировать Украину" о политических моментах и последствиях постройки нового российского газопровода в Европу.

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