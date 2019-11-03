Начинается какой-то "трэш": жителей Макеевки напугало сильное "землетрясение"

В поселке Объединенном в Макеевке жители почувствовали загадочные "землетрясения".

Об этом сообщает блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Подземный толчок произошел вечером 3 ноября, на что пожаловались в соцсети. Жители поселка отметили, что дрожал весь дом и открылись двери.

"Пишут, самый сильный за все время. ДНРовцам, как обычно, плевать. Ждут, когда дома рухнут и погибнут люди. Ведь ДНР - и есть настоящие фашисты, которые ненавидят Донбасс", - отметил Казанский в социальной сети и опубликовал комментарии жителей поселка.

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР планируют увольнение нынешнего главаря Дениса Пушилина, а его место отдадут "мэру" оккупированной Горловки Ивану Приходько.