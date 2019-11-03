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Приезжал даже Сурков: появились интересные слухи о "преемнике" главаря ДНР

воскресенье, 03 ноября 2019, 10:25
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Боевики так называемой ДНР планируют увольнение нынешнего главаря Дениса Пушилина, а его место отдадут "мэру" оккупированной Горловки Ивану Приходько.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на OBOZREVATEL.

Как отметил блогер Макс Баринов, эта информация стала известна после недавнего визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова в Донецк.

"После этой встречи в ДНР заговорили об ожидаемом устранении Пушилина с должности "главы". В качестве замены на слуху только одна фамилия Приходько, это действующий "мэр" Горловки. Наверное, российским кураторам надоели финансовые махинации Пушилина, хотя он думал, что их никто не заметил. Но зарплаты в "республике" задерживают, пенсии вовремя не выплачивают, в общем для людей денег нет. Зато "руководство" живет на широкую ногу", - написал блогер.

Иван Приходько

Также Баринов подчеркнул, что Сурков намекнул на грядущие изменения в так называемой ДНР в следующем году. В частности, речь идет о сокращении финансирования и ускорении паспортизации населения.

Как сообщал "Апостроф", проверка финансистов из Кремля различных структур так называемой ДНР на оккупированной территории Украины выявила хищения и растрату средств российского бюджета со стороны боевиков. В связи с этим появились слухи о скорой отставке главы ДНР Дениса Пушилина.

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