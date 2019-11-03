Появились яркие фото и видео учений с боевыми стрельбами из С-300

Во время учений на полигоне "Ягорлык" зенитные ракетные войска ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов С-300ПТ.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования "Восток", публикуя фото и видео с места событий.

"Боевые расчеты новосозданного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначавшим средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

уточняется, что все цели оказались поражены.

Их роль выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 "Рейс".

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