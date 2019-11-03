RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 ноября

19:21
В Нидерландах жестко отреагировали на заявление Цемаха
19:00
Куда поехать в отпуск зимой: 3 альтернативы Турции и Египту
14:42
"Виноват" Яременко: появилась забавная фотожаба на "драку" Богдана с Бакановым
13:46
Увольнение Бухарева из СБУ негативно скажется на работе ведомства - эксперты
10:15
Подозрения и ненависть: в США раскрыли резонансные данные об отношении Трампа к Украине
08:22
Трамп сделал важное заявление о переговорах с Зеленским и назвал место будущей встречи
08:01
Богдан интересно отреагировал на слухи о своей драке с Бакановым: фото
07:30
Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10
07:29
Кива попал в громкий скандал из-за угроз неизвестному: в сети ажиотаж, видео
07:10
Вкусный домашний торт за 15 минут - простой рецепт на все случаи жизни

2 ноября

21:58
Придется сидеть: Дубневич эмоционально высказался о решении суда, видео
21:25
Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились яркие фото и видео учений с боевыми стрельбами из С-300

воскресенье, 03 ноября 2019, 20:58
переглянути новину українською
Фото: Воздушное командование "Восток"

Во время учений на полигоне "Ягорлык" зенитные ракетные войска ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов С-300ПТ.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования "Восток", публикуя фото и видео с места событий.

"Боевые расчеты новосозданного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначавшим средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

уточняется, что все цели оказались поражены.

Их роль выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 "Рейс".

Как ранее сообщал "Апостроф", в 4-й отдельной танковой бригаде успешно прошли занятия по тактической подготовке: бронетехника форсировала водоем в сопровождении вертолетов.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: