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Работа кипит: появилось видео с новых позиций ВСУ после разведения сил на Донбассе

воскресенье, 03 ноября 2019, 08:33
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Украинские журналисты посетили район разведения сил возле Золотого и Катериновки в Донецкой области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналистам, в частности, показали новые позиции, на которые украинские войска отошли после разведения. Солдаты продолжают рыть окопы и утеплять блиндажи на зиму. Тему отвода войск они комментируют кратко.

"Мы просто выполняем приказ. Мы военные. Нам сказали – мы отойдем. Нам сказали - мы подойдем. Это просто армия", - пояснил один из бойцов с позывным "Учитель".

Как отмечается, за несколько дней на новых позициях были возведены укрепления с бетонными перекрытиями, колючей проволокой и противотанковыми столбиками. На бытовые условия солдаты также не жалуются.

"Никакой грусти. Буржуйка есть, тепло есть, все устраивает, все нормально", – говорят бойцы.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский назвал предварительную дату нового разведения сил на Донбассе.

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