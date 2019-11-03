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Стало известно о важном решении одного из нардепов партии Порошенко

воскресенье, 03 ноября 2019, 21:33
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую правду.

По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Уточняется, что документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

Известно, что о решении Луценко сложить мандат лидер партии Петр Порошенко, проинформирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее супруга Луценко ярко оконфузилась в прямом эфире. Она говорила несколько минут, пока не начался шум в зале и председатель ВР сделал замечание Луценко, что она докладывает не по тому законопроекту.

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