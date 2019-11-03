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Украинских артиллеристов поздравили с праздником мощным видео: сеть в восторге

воскресенье, 03 ноября 2019, 13:58
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3 ноября в День ракетных войск и артиллерии Украины воинов ВСУ поздравили в сети видеозаписью, где показали мощности украинской артиллерии.

Об этом сообщают в группе "1 отдельная танковая Северская бригада" в Facebook.

На записи показали, как украинские воины могут ответить боевикам так называемых ЛНР-ДНР за обстрелы и за гибель побратимов. С помощью украинской техники бойцы ВСУ могут наносить ракетные удары по позициям врага на Донбассе. Видео опубликовали в социальной сети, поздравив так военных с праздником.

В сети пользователи присоединились к поздравлениям.

День ракетных войск и артиллерии - государственный праздник Украины. Это профессиональный праздник для всех работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии Украины, который отмечается ежегодно 3 ноября.

Как сообщал "Апостроф", украинский блогер Антон Ходза указал на тревожный момент, касающийся поведения боевиков на Донбассе, которые не спешат мирно урегулировать конфликт, одним из условий которого является разведение сил.

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