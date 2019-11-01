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"Праздник" приближается: в сети указали на опасную странность с отводом войск на Донбассе

пятница, 01 ноября 2019, 22:51
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Украинский блогер Антон Ходза указал на тревожный момент, касающийся поведения боевиков на Донбассе, которые не спешат мирно урегулировать конфликт, одним из условий которого является разведение сил.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, блогер привел данные сводок штаба ООС об обстрелах позиций ВСУ на Донбассе, при том, что наличие режима тишины в течение недели является важным условием разведения сил. В частности, несмотря на старт мирного варианта урегулирования войны на Донбассе, боевики "под видом подготовки к масштабным совместным учениям на отдельных направлениях осуществляют переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также пополняют "запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов".

"Теперь вопрос: это свидетельство готовности России и ее марионеток к мирному урегулированию?" – задается вопросом Ходза.

В сети так же не удержались от комментариев.

Как сообщал "Апостроф", ранее было публиковано видео с последствиями обстрела боевиками Золотого-4.

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