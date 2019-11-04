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Учились в одной школе: всплыли новые детали убийства девочки ровесником под Одессой

понедельник, 04 ноября 2019, 13:39
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Задержанный за убийство в Одессе подросток 15-ти лет учился в одной школе с жертвой – Дарьей Дробот 14-ти лет, тело которой нашли со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявления правоохранителей в мэрии города.

Так, стало известно, что погибшая и задержанный учились в школе №71. Заместитель департамента образования и науки Одесского городского совета Оксана Скебало уточнила, что погибшая была из благополучной семьи и не проявляла признаков асоциального поведения.

"Девочка не состояла на учете, она была адекватная. Ситуация будет изучаться – специалисты выедут в школу, проверят, какая работа проводилась психологом и проанализируют ситуацию в классе", - сказала чиновница.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил профильным органам разработать превентивные меры против проявлений жестокости у подростков.

"Насколько я понимаю, этот девятиклассник из этой же школы", - уточнил мэр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний подросток. Его тело позже обнаружили на железнодорожных путях.

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