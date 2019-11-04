Тепло до +20, но: синоптики уточнили прогноз по Украине

В понедельник, 4 ноября, в Украине прогнозирую теплую погоду, однако с осадками.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха на территории страны не опустится ниже +10 градусов за Цельсием. Теплее всего будет на Юге и Западе. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях +16...+19 градусов. В западных регионах - 15-17 градусов выше нуля. На Востоке будет холоднее - 10-12 градусов тепла. В центральной Украине обещают +14...+16 градусов.

Дожди прогнозируют на Западе Украины. Ветер южный 7-12 м/с.

В Киеве 4 ноября без осадков. Температура воздуха +15...+17 градусов за Цельсием.

Как сообщал "Апостроф", Украину накрыл антициклон, который принес штормовой ветер.