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Кличка "Пчела": в сети показали фото "груза 200" из России, воевавшего на Донбассе

воскресенье, 03 ноября 2019, 03:22
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В сети показали фотографии очередного российского боевика с Донбасса.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

В "груз 200" попал Лаптев Евгений Витальевич по кличке "Пчела". Он приехал воевать на стороне боевиков так называемых ЛНР-ДНР с Белгорода (Россия). Родился Лаптев 03 сентября 1990 года.

"Погиб "на гражданке" до 29.10.19 (обстоятельства требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.

Напомним, 27 октября на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Дениса Нянченко, который был родом из оккупированной боевиками Макеевки.

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