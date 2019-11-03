Кличка "Пчела": в сети показали фото "груза 200" из России, воевавшего на Донбассе

В сети показали фотографии очередного российского боевика с Донбасса.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

В "груз 200" попал Лаптев Евгений Витальевич по кличке "Пчела". Он приехал воевать на стороне боевиков так называемых ЛНР-ДНР с Белгорода (Россия). Родился Лаптев 03 сентября 1990 года.

"Погиб "на гражданке" до 29.10.19 (обстоятельства требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.

Напомним, 27 октября на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Дениса Нянченко, который был родом из оккупированной боевиками Макеевки.