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Названа новая дата разведения сил в Петровском: подробности и карта

понедельник, 04 ноября 2019, 15:49
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Разведение войск у Петровского на Донбассе планируют начать 8 ноября, если будет соблюден режим тишины в течение 7 суток.

Об этом заявил командир операции Объединенных сил Владимир Кравченко во время брифинга.

Руководитель ООС отметил, что соответствующее сообщение уже было направлено в ОБСЕ.

"Уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 - практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины", - сказал он.

Однако полковник Александр Борщевский, представляющий украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации уточнил, что после последних провокаций противника 30 октября, разведение может быть проведено только 8 ноября, поскольку наблюдатели должны провести верификацию полного прекращения огня на линии разграничения. Он добавил, что в таком случае разведение может быть начато 8 ноября в 12:00.

Также в СМИ была опубликована карта, как будет выглядеть ситуация на Донбассе после разведения.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики провели запуск ракеты белого цвета, что свидетельствует о готовности к разведению сил в районе Петровского.

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