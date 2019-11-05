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Будет тепло, как в апреле: синоптик дала подробный прогноз на 5 ноября

вторник, 05 ноября 2019, 06:20
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Фото: УНН

Во вторник, 5 ноября, в Украине установится теплая, почти апрельская погода, только в некоторых областях возможны дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт - "посол" сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne.

"С ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала - ночью и утром - в западных и северных областях, дальше - аж до нашего востока. Днем дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что ветер будет юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного. Температура воздуха как в апреле - +14+20 градусов, на западе и востоке - +11+16 градусов.

"В Киеве дождь более вероятен ночью, днем - без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11+13, днем около +15 градусов. Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз на зиму в Украине.

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