Вопрос времени: эксперт рассказал о настроениях жителей в зоне разведения сил на Донбассе

Поклонники пророссийских боевиков из числа местных жителей в зоне разведения сил на Донбассе ждут, когда покинутую украинской армией "серую зону" займут незаконные вооруженные формирования, называя это "вопросом времени".

Об этом заявил военный обозреватель Михаил Жирохов для "Апострофа".

Так, он рассказал историю об украинском военнослужащемв Станице Луганской, которого жители города попросили уехать сразу после разведения, поскольку эту зону готовятся занять боевики. Вместе с ней также они могут занять стратегические высоты в районе, которые потом ВСУ будет сложно вернуть.

"После разведения местное население срывало украинские флаги, прибывали так называемые представители ЛНР - смотрели "новые свои позиции". Это то, что уже происходит на некоторых так называемых демилитаризованных зонах", - заявил эксперт.

Также Жирохов указал на интересную деталь, связанную с выступлениями украинских политиков в населенных пунктах "серой зоны" на Донбассе.

"Местные еще не поняли, что произошло. В Золотом-4 с проукраинскими настроениями тоже не очень хорошо. Если посмотрите выступления, когда с жителями встречался президент Владимир Зеленский или другие мероприятия, увидите, что там присутствуют только женщины. Мужчин нет - они воюют "на той стороне", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт отметил, что разведение сил в зоне проведения ООС на Донбассе связано с риском, поскольку есть данные, что боевики концентрируют силы именно вблизи этих участков