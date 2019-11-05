Никто не останется голодным: сеть взорвалась шутками из-за грибов в поезде "Укразализныци"

Сеть накрыла волна шуток из-за растущих на стенах грибов в поезде "Укрзализныци".

Об этом пишут пользователи в Facebook.

Напомним, что пассажиры поезда Запорожье - Бердянск заметили растущие из-за влажности грибы. Они были в коридоре или тамбуре.

Пользователи сети посмеялись над находкой и обсудили ее в интернете.

Как сообщал "Апостроф", пассажиры заметили клопов в вагоне-люкс пассажирского поезда "Укрзализныци", который направлялся в Киев. В комментариях пассажирка также опубликовала фото личинок и яиц клопов.

Также ранее в поезде "Укрзализныци" на маршруте Геническ-Запорожье 2 в одном из вагонов был обнаружен грязный туалет, которым практически невозможно пользоваться. В помещении был мусор, а также само оно обшарпанное и ржавое.