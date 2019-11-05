От жары до холода со снегом: синоптики заинтриговали прогнозом на ноябрь

После потепления в средине ноября народные синоптики прогнозируют ощутимый холод со снегом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Факты.

"Вторая декада ноября будет холодной, возможны ночные заморозки, и даже днем воздух не будет сильно прогреваться, возможны также небольшие осадки. В середине ноября может на несколько дней потеплеть, а потом придет очень ощутимый холод со снегом. Холодная погода будет держаться и в третьей декаде ноября", - сообщил изданию народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, в конце месяца возможны осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень обильные, температура воздуха будет минусовой.

Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует, что первые морозы в Украину придут в середине ноября. "С 12 по 22 ноября возможны небольшие, но устойчивые морозы — до минус 4. А 17—18 ноября температура может опуститься даже до минус 9—11 градусов. 23 ноября вновь прогнозируется потепление, и до конца месяца продержится плюсовая температура", - сообщил он.

Как сообщал "Апостроф", со второй декады ноября ожидается похолодание, однако в ближайшую неделю высокий "плюс" сохранится практически во всех регионах Украины.