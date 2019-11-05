Раскрыта новая схема развода украинцев в сети: как не попасться

Аферисты пользуются невнимательностью продавцов на сайте объявлений OLX и рассчитываются с помощью фальшивых смс.

О новой схеме развода украинцев сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Жертвой аферистов едва не стал автор объявления о продаже телефона стоимостью 18 тысяч гривен. К нему обратился покупатель якобы с Винницы с просьбой продать ему смартфон, который срочно нужен ко дню рождения сестры. За телефоном должен был приехать таксист, после чего продавцу будет зачислена необходимая сумма на банковскую карточку.

"Буквально через час приехал "таксист" на #Chevrolet (#BM8256BC). Когда я сел в машину - мне сразу же пришла смс на номер о зачисление 18000 грн с абсолютно "левого номера" (не от Привата). Проверил через Приват 24 - денег не оказалось!" - разъяснил суть мошенничества автор поста и призвал в таких случаях быть более внимательными.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, который за 1,5 миллиона долларов США обещал поспособствовать назначению на должность директора на одном из государственных предприятий.