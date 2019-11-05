В Прилуках прощаются с загадочно погибшим школьником: фото

Во вторник, 5 ноября, в Прилуках Черниговской области прощаются с Денисом Чаленко – подростком 14 лет, который умер при загадочных обстоятельствах.

Об этом сообщает ТСН.

Так, к церкви, где происходит прощание с ребенком, пришли сотни человек, в числе которых мэр, губернатор и руководитель местной полиции. Представители городских властей передали отцу погибшего, что расследование находится на контроле президента.

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Глава полиции отметил, что правоохранители до сих пор проводят опросы соседей и экспертизы.

Следует отметить, что школьника нашли со следами сильного избиения на колеях железной дороги. Родители не поверили версии полиции, что его сбил поезд. В ходе дополнительного осмотра места преступления полицейские обнаружили следы крови за пределами колей, что опровергло первую версию. Родители подростка высказали свою версию – якобы Дениса до смерти избили группа подростков, один из которых – сын местного судьи.

В то же время полицейские подготовили подозрение для машиниста поезда, который приблизительно в это время проходил по этой колее. Это разгневало горожан, люди выходили на акции, и добились смены группы экспертов по делу и отстранения руководителя местной полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Прилуках местные жители жгли шины под отделением полиции, чтобы добиться расследования гибели Дениса Чаленко.