Жгут шины: в Прилуках возобновились протесты из-за странной гибели школьника, видео

В Прилуках (Черниговская область) люди снова вышли под здание полиции с требованием расследовать смерть 14-летнего Дениса Чаленко.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, мальчика нашли мертвым на рельсах. Из-за серьезных травм люди не верят, что его сбил поезд. Врачи также подтвердили насильственную гибель Дениса. Однако в полиции говорят об отсутствии доказательств и называют инцидент несчастным случаем.

Чтобы правоохранители начали честное расследование несколько десятков неравнодушных граждан собрались под отделением полиции. Люди были настроены серьезно, не скрывая своего раздражения и нервозности они пикетировали здание. Их начало успокаивать новое руководство местной полиции, а старое отстранили от работы. Полицейские пояснили, что все материалы переданы в столицу, ведь делом теперь занимаются киевские следователи. Правоохранители просили родных погибшего парня дождаться результатов судмедэкспертизы.

"Они сказали нам то же, что и до этого", - пояснила мама погибшего Светлана Чаленко.

Чтобы привлечь внимание в проблеме, люди начали жечь шины.

Как сообщал "Апостроф", раньше в одной из школ Киева из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка. По данным следствия, она сделала это намеренно.