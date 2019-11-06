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Известного фотографа не пустили в зону ООС: резонансные детали и фото

среда, 06 ноября 2019, 12:26
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Известный фотограф Макс Левин сообщил, что ему отказали в аккредитации в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе без объяснения причин.

Соответствующую запись он разместил в своем Facebook.

Фотограф отметил, что полицейские, которые прибыли в Золотое-4, где он работал, заявили, что он якобы "нарушил правила работы в ООС".

"Вам отказано в аккредитации ООС. Из-за нарушения правил работы в зоне ООС". Я 5 лет ждал, после Счастья, Лисичанска, Попасной, Иловайска, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки "серой зоны", что должны забрать аккредитацию, чего уж там. Мы же там "незаконно" были. Это стоп-кадр из видео, когда в Золотом-4 полиция приехала в количестве 18 человек проверять, кто незаконно проник в "опасную зону", - отметил он.

Также он попросил министра внутренних дел Арсена Авакова прокомментировать ситуацию в официальном письме. Макс Левин добавил, что не присутствовал на позициях военнослужащих из состава ООС, поэтому не понимает, какие именно правила нарушил.

"Войны уже нет, снимать там не нужно. Арсен Борисович, скажите честно, идея ваша? Должен ехать на восток снимать - но похоже меня там не ждут. Жду официального письма с причинами отказа, поскольку в Золотом я не был на позициях военных и не снимал их", - добавил фотограф.

Как сообщал "Апостроф", 30 октября, на линии размежевания сторон возле Золотого-4 в зоне проведения Операции Объединенных сил объявили "желтый" режим безопасности, который дает возможность находиться на указанной территории только военным, полиции и местным жителям.

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