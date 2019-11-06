В Киеве задержали ветерана АТО с позывным "Пума": первые подробности

В Киеве задержали известную ветерана АТО Инну Грищенко, которая воевала на Донбассе в составе ДУК "Правый сектор" под позывным "Пума" и у которой в конце сентября прошли обыски.

Об этом сообщил Станислав Краснов в Facebook.

"Арестовали Пуму - Инну Грищенко. Ничего не понятно что, и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Ивано-Франковска в Киев", - написал он.

По его словам, в среду, 6 ноября, Печерский суд будет избирать ей меру пресечения.

Напомним, что Влада Грищенко задержали по делу покушения на бизнесмена. Тогда его супруга проходила по делу как свидетель. Теперь – как подозреваемая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевском пабе разгорелся скандал между работниками заведения и ветеранами АТО по поводу украинского языка.