В Украине из-за аномального тепла отдыхающие заполонили пляжи: видео

Теплая погода в Киеве, которая бьет все рекорды, позволяет купаться беспрепятственно в Днепре.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Уточняется, то вернувшееся в ноябре бабье лето, продержится до следующей недели. В столице люди вышли на пляжи, а некоторые принялись кататься на каяках, вейкбордах.

"У нас пляжный сезон", - говорят сторонники моржевания, для которых такая погода равна жаре и которые, несмотря на позднюю осень, облачились в купальники.

Как сообщал "Апостроф", со второй декады ноября ожидается похолодание, однако в ближайшую неделю высокий "плюс" сохранится практически во всех регионах Украины. Но уже в середине ноября стоит ждать ощутимый холод со снегом.