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Мне б госпожу: секс-скандал с Яременко превратили в уморительную песню, видео

понедельник, 04 ноября 2019, 22:26
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Народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который прославился интимными переписками в Верховной Раде, снова жестко высмеяли, сделав героем уморительной песни о его "подвиге".

Ее опубликовали в "Група Продовженого Дна" в Facebook.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.

Как сообщал "Апостроф", также народный депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко стал героем фотожабы после того, как был замечен за перепиской с девушками легкого поведения во время заседания парламента.

Кроме того, в "Слуге народа" интересно отреагировали на скандал с интимной перепиской Яременко.

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