Появились данные о состоянии бизнесмена, авто которого взорвали в Киеве

Директор фармацевтической компании Игорь Сало, на которого в среду, 6 ноября, было совершено покушение, госпитализирован в отделении политравмы одной из столичных больниц.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Как стало известно изданию из собственных источников, в результате подрыва автомобиля Mercedes в Киеве 57-летний предприниматель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки.

Водителя Mercedes Сергея Воловика доставили в ту же больницу. У него - минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и травма живота.

Подробнее о взрыве на Брест-Литовском шоссе, в котором пострадал Игорь Сало, читайте в материале "Апострофа": "Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве.