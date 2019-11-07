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"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

В результате мощного взрыва погиб сотрудник полиции охраны, бизнесмен Игорь Сало и его водитель остались живы

четверг, 7 ноября 2019, 07:35
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В результате мощного взрыва погиб сотрудник полиции охраны, бизнесмен Игорь Сало и его водитель остались живы Фото: соцсети

В среду, 6 ноября, в Святошинском районе Киева на Брест-Литовском шоссе прогремел мощный взрыв, звуки которого не на шутку напугали жителей окрестностей. Как выяснилось вскоре, подорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало, погиб его охранник.

Что известно о взрыве

Информация о ЧП поступила правоохранителям около 21:40. Когда на место прибыли полицейские, выяснилось, что в результате взрыва Mercedes один человек погиб, еще двое получили ранения. По данным "ЦензорНЕТ", погибший - охранник С. Ерченко, которому взрывной волной оторвало голову, двое пассажиров - Сергей Воловик и Игорь Сало - получили телесные повреждения.

В полиции заявили, что к подрыву авто может быть причастен мотоциклист. Предварительно известно, что он положил на крышу Mercedes-Benz S600 неизвестный предмет, который взорвался. Злоумышленник передвигался на спортивном мотоцикле, возможно, BMW черного цвета, сзади на мотоцикле был установлен багажник или коробка, мужчина был в черной одежде и шлеме.

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От мощного взрыва также пострадала маршрутка с пассажирами, находившаяся вблизи Mercedes, и около 5 машин, которые стояли на светофоре на красный свет.

Сам момент взрыва зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

Внимание, на видео нецензурная лексика!

Кто такой Игорь Сало и почему его хотели взорвать

Игорь Сало начинал свою карьеру бизнесмена в России, но вскоре переехал в Украину. По данным "Антикора", прошлое у него достаточно богатое. Известно, что в молодости Сало по протекции устроил в фармацевтический институт родной дядя, который работал ректором вуза, после он служил в ГДР в составе группировки советских войск.

После армии Игорь Сало сразу подался в бизнес - сначала в фармацевтический, потом увлекся энергетикой, но в России дела у предпринимателя не заладились. В Украине же он быстро обзавелся нужными связями и попал в "богемную тусовку" благодаря близким отношениям с "Мисс Украина-1995" Владой Литовченко.

Игорь Сало и Влада Литовченко

Нормальные обороты бизнес Сало начал набирать в 2010 году, но он на этом не остановился - бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий. Первыми из них стали "Элитуниверсалсервис", ООО "СИМП", ООО "Электроюжмонтаж" и другие.

При этом о фирмах бизнесмена известно очень мало, как и о нем самом - Игорь Сало всегда старался не "светиться" в СМИ.

Как пишет УНИАН, сообщается о десятках "отжатых" Игорем Сало предприятий. Среди таких - попытка захвата завода "Индар", занимающегося производством инсулина, витаминного завода и агрохолдинга. Также якобы имеются сведения о "строительном кидалове" со стороны Игоря Сало, заказных убийствах и коррупционных "угольных" схемах.

Предпринимателя подозревают в связях с российским бизнесом и спецслужбами, а также "нечистыми на руку" бывшими нардепами и другими политиками. Он привлекал внимание сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности, однако до серьезного уголовного преследования дело так и не дошло

Блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщает, что Игорь Сало сейчас известен не столько фармацевтическим бизнесом, сколько "Центрэнерго" и теневыми схемами поставок угля. В частности, в 2015 году источники Insider на энергетическом рынке рассказывали, что Игорь Сало налаживал поставки угля из зоны антитеррористической операции на востоке Украины под видом угля, якобы добытого из шахты Краснолиманская.

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