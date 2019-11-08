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Ученые обнаружили неожиданную связь между сном и уровнем зарплаты

пятница, 08 ноября 2019, 03:10
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Исследователи из США обнаружили, что люди, которые спят минимум на час дольше по ночам в течение недели, зарабатывают в среднем на 5% больше своих коллег.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Американские экономисты подтверждают, что работники, которые больше отдыхают более продуктивны.

"Если люди приходят на работу после хорошего сна, то они и чувствуют себя лучше, и лучше работают", - заметил один из авторов исследования.

В то же время врачи указывают, что недосып может привести к стрессу, что также может влиять на работоспособность человека, а также отношения в коллективе.

"Те, кто спят всего по шесть часов в сутки в течение двух недель, демонстрируют те же результаты, что и люди, которые вообще не спали по двое суток подряд", - говорится в материале.

Аналогичные исследования были проведены в Google и Facebook и руководство компаний разрешило работникам недолго спать – минимум по 30 минут в течение рабочего дня и даже предоставило для этого специальные комнаты.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист выложил в сеть архивное видео, как астронавты спят в условиях невесомости.

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