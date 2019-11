Как астронавты спят в невесомости: появилось невероятное видео

В сети появилось архивное видео, как астронавты спят в условиях невесомости.

Запись опубликовал в своем Twitter ведущий издания ВВС Льюис Вон Джонс.

Журналист поделился своими впечатлениями, заметив, что внешне это зрелище выглядит "жутко".

"Никогда раньше не видел, как спят астронавты. Это более жутко, чем я себе представлял", - заметил Вон Джонс.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti