Как астронавты спят в невесомости: появилось невероятное видео

В сети появилось архивное видео, как астронавты спят в условиях невесомости.

Запись опубликовал в своем Twitter ведущий издания ВВС Льюис Вон Джонс.

Журналист поделился своими впечатлениями, заметив, что внешне это зрелище выглядит "жутко".

"Никогда раньше не видел, как спят астронавты. Это более жутко, чем я себе представлял", - заметил Вон Джонс.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti — Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) 31 октября 2019 г.

Видео было опубликовано более 5 дней назад и уже получило тысячи лайков и ретвитов.

Пользователи сети в комментариях сравнили сон астронавтов со сценой из голливудского фильма "Чужой", где инопланетное существо появлялось из такого же "кокона", как и тот, в который упаковываются астронавты.

"Это как сцена из "Чужого" - сразу перед тем, как они оживут", - заметил один из пользователей.

Другие читатели страницы ведущего указали на другие "жуткие" факторы из видеозаписи.

"Что даже более жутко, так это то, что они спят с включенным светом… Действительно жутко. Но кто управляет кораблем?", - указали они.

Как сообщал "Апостроф", 18 октября, космическое агентство NASA впервые отправило в космос команду, состоящую из женщин-астронавтов.