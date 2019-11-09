Известный банк оскандалился из-за карты Украины без Крыма

Monobank опубликовал рекламу, где изобразил карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает журналист Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook.

Monobank представил такую рекламу в YouTube. Журналист отметил, что видео сначала удалили, но потом разместили снова.

Председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции, основатель и владелец брендингового агентства FEDORIV Андрей Федоров извинился за такую карту Украины. Он написал, что в начале видео была добавлена инфографика с ключевыми цифрами и фактами о банке, созданная командой FEDORIVVLOG.

"В одном из кадров, был использован фрагмент карты Украины без Крыма. Как только наши зрители заметили это, мы моментально убрали видео из эфира. Сейчас я лично разбираюсь, как это изображение попало в эфир", - отметил Федоров.

По его словам, возникла техническая ошибка. Хотели изобразить покрытие услуг банка, но сделали это неудачно.

"Я понимаю, что в текущей геополитической ситуации это недопустимо. И поэтому приношу свои искренние извинения всем, кто успел это увидеть и кого это эмоционально задело. Простите! Данное изображение никак не отражает политические взгляды команды FEDORIVVLOG, мои лично или тем более не является позицией Monobank и, повторюсь, является исключительно технической ошибкой", - написал Федоров.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту "Борисполь" на рекламных плазмах показывали ролик с картой Украины без Крыма.