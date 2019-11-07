Одним российским оккупантом меньше: появилось видео снайпера ВСУ за "работой"

В сети появилось видео, как украинский снайпер ликвидировал на Донбассе российского боевика.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Цензор.НЕТ".

Снайпер ВСУ "работал" на одном из участков фронта на Донбассе. Он совершил успешный выстрел и с дистанции 650 метров уничтожил противника.

Напомним, на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября этого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.

Как ранее сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.