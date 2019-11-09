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В Одессе проводят испытания американских катеров Island: опубликованы фото

суббота, 09 ноября 2019, 20:22
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В субботу, 9 ноября, катера украинских ВМС типа Island, переданные нашей стране Соединенными Штатами, впервые вышли в открытое море для проверки работы всех механизмов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Думскую".

Первым из Практической гавани одесского порта вышел патрульный катер Р191 "Старобельск".

Кроме украинского экипажа, на борту находились американские специалисты, а также командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.

Во время испытаний работы всех механизмов и систем новых единиц флота катер легко разогнался до 28 узлов — это больше, чем способны украинские катера "Гюрза".

Следующим гавань покинул Р190 "Славянск".

Как сообщал "Апостроф", военно-морские силы Украины пополнят еще как минимум четыре американских катера класса Island.

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