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Это лишь вершина айсберга: какие еще судна, кроме "Айлендов", получит украинский флот

понедельник, 28 октября 2019, 16:37
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Военно-морские силы Украины пополнят еще как минимум четыре американских катера класса "Айленд",общая потребность в плавсредствах разных категорий — около 15-20 единиц.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Четыре катера класса "Айленд", которые рассчитывают в ближайшее время получить украинские моряки от США, называют только "верхушкой айсберга". Переговоры с американскими партнерами ведутся также относительно других плавсредств.

"Переговоры такие ведутся - о поставках плавсредств различного класса от наших партнеров. Они опять же будут выполнять функции в ближней морской зоне и в пределах исключительно морской экономической зоны. То есть в пределах 200 морских миль от побережья Украины", - сообщил заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко.

Кроме того, альтернативу американским "Айлендам" разработали украинские конструкторы. Разработки в рамках проекта "Кайра-150" предлагают девять различных модификаций - для военных и гражданских нужд. Они были продемонстированы на выставке "Оружие и безопасность" этой осенью.

"Все судна могут быть созданы в едином корпусе, но только с изменением начинки и внешних устройств. Ориентировочная цена будет зависеть от состава спецтехники. Платформа, сама платформа, если брать аналоги гражданские, то где-то пять или шесть миллионов, но не гривен", - отметил главный конструктор государственного предприятия "Опытно-проектный центр кораблестроения" Сергей Кривко.

По мнению кораблестроителя, для обеспечения потребностей ВМС Украины нужны полтора-два десятка единиц плавсредств различного назначения.

В скором времени украинский флот пополнят три десантных катера "Кентавр" собственного производства и восьмой по счету катер "Гюрза-М". Еще два таких катера находятся в плену в Российской Федерации.

Полученные от США "Айленды" должны расширить присутствие Украины в акватории Черного моря. На флоте уже объявили о наборе желающих служить на американских катерах. Обучение будет происходить за границей, к этому процессу будут привлечены британские ВМС.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom из США в Одессу прибыли катера типа Island.

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