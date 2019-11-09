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Зима ближе, чем когда либо: в сети оценили пугающие данные соцопроса жителей ОРДЛО

суббота, 09 ноября 2019, 13:34
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Согласно социологическому исследованию мнения жителей оккупированного Донбасса, люди более расположены к правительству РФ, чем к украинскому.

Об этом сообщает политик Борис Бабин на своей странице в Facebook.

По его словам, вырисовалась очень печальная статистика, что более 80% опрошенных считают действия РФ в Крыму в 2014 году "законными" и примерно 90% опрошенных не согласны с тем, что РФ является сейчас государством, которое оккупирует Крым, то есть для них Крым является бесспорно русским. Однако Бабин отметил, что таких показателей никогда не было и не будет в самом Крыму.

"Отдельным, даже крайне одиозным украинским политикам (Шарий, Медведчук) доверяет чуть более 1% опрошенных (на первом месте по доверию - Путин, потом пропагандист Соловьев, затем - Скабеева). Заявлениям президента Зеленского про Донбасс не доверяет более 70% опрошенных, его рейтинг доверия также на уровне 1%. Почти 80% опрошенных считают, что лучшим дальнейшим путем развития всей Украины является ее объединение с Россией. Ну и подавляющее большинство опрошенных не будет смотреть украинское медиа даже при полной практической возможности, они категорически против участия в выборах на ОРДЛО украинских политических сил (а эти выборы по их мнению должны быть после "провозглашения независимости" "республик"), они ждут финансирования восстановление региона от Украины, но только при условии контроля этих процессов со стороны РФ и "республик"", - отметил Бабин.

Он подчеркнул, что такого населения в ОРДЛО не менее трех миллионов человек.

"Будущее Украины после "интеграции" ОРДЛО таким образом вполне очевидно, без вариантов. Зима очень близко, ближе никогда...", - написал Бабин.

В свою очередь пользователи сети отреагировали на слова политика и прокомментировали их.

Как сообщал "Апостроф", в сети жители Донбасса пожаловались на медицинские услуги в так называемой ДНР.

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