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Нардеп Тищенко засветил часы по цене элитного авто: эксклюзивное фото

воскресенье, 10 ноября 2019, 17:57
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У народного депутата и ресторатора Николая Тищенко заметили на руке элитные и очень дорогие часы известного во всем мире бренда.

Соответствующее фото, свидетельствующее о наличии у политика дорогого аксессуара, сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Николай Тищенко засветил швейцарские часы марки Rolex. Их стоимость составляет 25 150 долларов.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий пришел на заседание Верховной Рады с часами стоимостью около 10 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время срочного совещания с президентом Владимиром Зеленским засветил дорогие часы, которые сейчас оцениваются в более, чем восемь тысяч долларов.

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