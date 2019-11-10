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Суда не будет: появились новые данные о судьбе задержанного в Польше ветерана АТО

воскресенье, 10 ноября 2019, 16:56
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Задержанного в Польше активиста и ветерана АТО Игоря Мазура с позывным "Тополь" передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова hromadske.

"Суд по избранию меры пресечения не будет проводиться. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - отметила она.

Напомним, задержание ветерана АТО было связано с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Говорилось, что судебное заседание по этому делу во вторник, 12 ноября.

Как ранее сообщал Апостроф, общественно-политический деятель, доброволец, воевавший на Донбассе, Игорь Мазур должен был посетить в Польше официальное мероприятие, на которое его пригласила польская сторона.

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