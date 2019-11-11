Как изменился Крым после захвата Россией: разницу показали меткими фото

В сети высмеяли оккупантов Крыма, которые на смену украденному в Ялте оборудованию для уборки набережной взяли неприспособленный транспорт к этому.

Фотографии опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

"Эта штукенция пришла на смену украденному в Ялте оборудованию для уборки набережной при Украине. А потом, кстати, и "Чистик" пропал. Сбежал на родину наверное...Но он милый. Как чебурашка", - говорится в подписи к фотографиям.

На опубликованных снимках видно, что улицы оккупированного Россией города убирают на обычном автомобиле, который оборудовали щетками.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму после аннексии вокзалы остаются пустыми, а туристы уже так не приезжают на полуостров.