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Дожди уйдут, но: синоптик предупредила украинцев об опасности

понедельник, 11 ноября 2019, 11:41
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Новая неделя в Украине начинается с атмосферного фронта, который несет с собой дожди. Также прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Фронт перемещается с запада и восток и уже к вечеру покинет территорию Украины. А его место займу антициклон с нежным именем Paloma. Эта Голубка (Paloma) раскинет крылышки по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсеместно без осадков", - пишет она.

Сильный ветер в Украине ожидается в северных и западных регионах, а 12-15 ноября он охватит почти всю Украину.

Температура воздуха 11 ноября составит +8+14 градусов, на Юге +15+19 градусов.

В Киеве 12 ноября осадков не будет, температура воздуха ночью +5+8 градусов, днем +9+11 градусов.

Зато 13 ноября в Киеве ожидается +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает.до +7+10 градусов.

Напомним, что не по-осеннему теплая погода, которую некоторые специалисты называют аномальной, продержится в Украине до 20 ноября.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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