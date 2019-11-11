Дожди уйдут, но: синоптик предупредила украинцев об опасности

Новая неделя в Украине начинается с атмосферного фронта, который несет с собой дожди. Также прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Фронт перемещается с запада и восток и уже к вечеру покинет территорию Украины. А его место займу антициклон с нежным именем Paloma. Эта Голубка (Paloma) раскинет крылышки по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсеместно без осадков", - пишет она.

Сильный ветер в Украине ожидается в северных и западных регионах, а 12-15 ноября он охватит почти всю Украину.

Температура воздуха 11 ноября составит +8+14 градусов, на Юге +15+19 градусов.

В Киеве 12 ноября осадков не будет, температура воздуха ночью +5+8 градусов, днем +9+11 градусов.

Зато 13 ноября в Киеве ожидается +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает.до +7+10 градусов.

Напомним, что не по-осеннему теплая погода, которую некоторые специалисты называют аномальной, продержится в Украине до 20 ноября.