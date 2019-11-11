Начинается новая фаза: появилась важная новость о разведении сил на Донбассе

Практическая фаза разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановка на Донбассе завершилась в понедельник, 11 ноября, около 12:00.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий штаба операции Объединенных сил для hromadske.

"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12.00 завершилась третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены", - прокомментировали в штабе.

О завершении разведения сил украинская сторона тепер должна доложить в Министерство иностранных дел Украины и ОБСЕ, после чего будет проведена верификация территории с помощью квадрокоптеров.

Во вторник, 12 ноября, начнется следующая фаза - разминирование участка расчетам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По графику разминирование территории должно завершиться через неделю", - уточнили в штабе ООС.

Как сообщал "Апостроф", жителей оккупированного Донецка мало интересует разведение сил в Луганской области, поскольку их беспокоят другие вопросы.