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Появился интересный рассказ об отношении жителей Донецка к разведению сил

понедельник, 11 ноября 2019, 05:14
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Жителей оккупированного Донецка мало интересует разведение сил в Луганской области, поскольку их беспокоят другие вопросы.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Сейчас "бюджетники" Донецка жалуются на то, что сидят без зарплаты второй месяц, только некоторым повезло получить часть денег.

Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с интернетом, торговые точки закрываются по причине отсутствия торговли, а большинство терминалов не работает. Не лучше обстоят дела и с общественным транспортом - его на улицах все меньше.

"Вот не до этого (разведения сил, - "Апостроф"), честное слово. Я понятия не имею, что там за разведение и что после этого будет. В новостях постоянно про него говорят, но все равно непонятно. Говорят, не будут стрелять. Но я вчера сам слышал, как из центра города чем-то тяжелым стреляли в сторону Авдеевки или Ясиноватой. Если это такие признаки перемирия – ну что ж. Знаю, что проблем у нас выше крыши - к врачу не записаться, потому что нет врачей - и разведение меня это мало волнует. Не будут стрелять - хорошо", - отметил пенсионер из Донецка Евгений Маркин.

Больше читайте в материале "Апострофа": Выжить бы в Донецке: что говорят люди в оккупации о разведении войск.

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